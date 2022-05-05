Настя Каменських розповіла про єдине бажання у 35-річчя та оголосила збір коштів на авто для ЗСУ

Українська співачка Настя Каменських 4 травня святкувала день народження. Вона розповіла про свої відчуття в цей день й оголосила збір коштів на авто для ЗСУ.

4 травня відома українська співачка Настя Каменських відсвяткувала день народження. Вона розповіла, яке бажання загадала у свій ювілей.

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Настя Каменських про свій день народження

Виконавиця зізналась, що рік тому мріяла про те, як святкуватиме ювілей. Вчора їй виповнилось 35, однак святкування було зовсім не таким, як у мріях.

Сьогодні мені 35. Рік тому уявляла, як буду святкувати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що у свій ювілей загадаю лише одне бажання. Щоб якнайшвидше закінчилась війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати,

– поділилась Настя Каменських.

Співачка додала, що у свій день народження хоче зробити добру справу. Тож вона оголосила збір коштів на авто для Збройних Сил.

"Навпаки, вірю – воно збудеться, якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все, що від нас залежить задля цього! Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на придбання автомобілів для ЗСУ", – додала вона.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

, у соціальних мережах дружину зворушливо привітав репер Потап . Він опублікував зворушливий та патріотичний допис, у якому назвав Настю Каменських "янголом миру". "У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала янголом миру, який несе український прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше тобою пишатись".

"Кожна гривня має значення! Пам'ятайте, перемога – це наша спільна справа!" – підсумувала Каменських.

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