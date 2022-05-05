4 мая известная украинская певица Настя Каменских отметила день рождения. Она рассказала, какое желание загадала в свой юбилей.

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Настя Каменских о своем дне рождения

Исполнительница призналась, что год назад мечтала о том, как будет праздновать юбилей, ведь вчера ей исполнилось 35 лет.

Сегодня мне 35. Год назад представляла, как буду праздновать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание. Чтобы скорей закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать,

– поделилась Настя Каменских.

Певица добавила, что в свой день рождения хочет сделать доброе дело. Она объявила сбор средств на авто для Вооруженных Сил.

"Напротив, верю – оно сбудется, если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все, что от нас зависит для этого! Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на приобретение автомобилей для ВСУ", – добавила она.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Напомним, в социальных сетях жену трогательно поздравил рэпер Потап. Он опубликовал трогательное и патриотическое сообщение, в котором назвал Настю Каменских "ангелом мира". "В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущего украинский флаг свободы, рупором народа, и я стал еще больше тобой гордиться".

"Каждая гривна имеет значение! Помните, победа – это наше общее дело!" – подытожила Каменских.

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