4 мая известная украинская певица Настя Каменских отметила день рождения. Она рассказала, какое желание загадала в свой юбилей.
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Настя Каменских о своем дне рождения
Исполнительница призналась, что год назад мечтала о том, как будет праздновать юбилей, ведь вчера ей исполнилось 35 лет.
Сегодня мне 35. Год назад представляла, как буду праздновать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание. Чтобы скорей закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать,
– поделилась Настя Каменских.
Певица добавила, что в свой день рождения хочет сделать доброе дело. Она объявила сбор средств на авто для Вооруженных Сил.
"Напротив, верю – оно сбудется, если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все, что от нас зависит для этого! Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на приобретение автомобилей для ВСУ", – добавила она.
Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
"Каждая гривна имеет значение! Помните, победа – это наше общее дело!" – подытожила Каменских.
Звездные дни рождения во время войны
- Лидер группы O.Torvald Женя Галич в свой день рождения называл лучшим подарком победу и собирал средства для своего подразделения.
- MELOVIN праздновал 25-летие под звуки воздушной тревоги и поблагодарил ВСУ за возможность спокойно писать эти строки.
- Монатик в день рождения загадал желание, чтобы в мире был мир, а виновные в войне получили по достоинству.