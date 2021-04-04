Настя Каменських розповіла про складний період у житті: нове фото з Мексики

Популярна українська співачка Настя Каменських нещодавно відправилась в Тулум для зйомок реаліті-шоу. Однак насправді зірка зізналась, що переживає складний період, тому їй знадобилось перезавантаження.

Відома українська співачка Настя Каменських вирішила відправитися до Мексики в місто Тулум. Так зірка намагається впоратися з непростим періодом у житті. Також вона поділилась новим кадром.

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Настя Каменських про складний період

Знаменитість поділилась, що цей рік був дуже складним для кожного з нас. Адже з приходом пандемії коронавірусу довелося адаптовуватися до змін, бути гнучкими в планах. Але для Насті рік став надзвичайно важким через втрату батька.

Для мене цей рік став складним ще й в особистому плані. Я втратила тата, і життя вже ніколи не буде колишнім. Мені досі складно усвідомити та прийняти цей факт,

– зізналась Настя Каменських.

Зірка додала, що вона вважає себе сильною, тому тримається і продовжує жити далі. "Мені захотілося поділитися з вами та сказати, що у нас одне життя. Проживайте кожен день, насолоджуючись їм. Проводьте час з сім'єю, близькими, друзями. Цінуйте і запам’ятовуйте ці моменти", – наголосила артистка.

Настя Каменських додала, що перебуває в Мексиці не тільки для зйомок реаліті, але й для перезавантаження, яке допоможе зірці рухатися далі.

Пам’ятайте, що кожен з нас має велику силу і може йти далі, попри будь-які труднощі та перешкоди. Адже життя таке прекрасне! І воно одне! Якщо сумно – плач, радісно – веселися! І живи, живи та ще раз, живи, – підсумувала зірка.

Нове фото Насті Каменських

Знаменитість оприлюднила також нове фото з Мексики, де показала, як виглядає. Вона задумливо дивилась убік та позувала на підлозі. Для світлини Настя Каменських приміряла домашній образ. Вона постала у шовковому костюмі кольору хакі з квітковим принтом.

Співачка зібрала волосся у високий пучок для зручності. Також вона постала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.

Шанувальники поділилися думками від допису Насті Каменських. Вони вкотре побажали співчуття артистці та підтримали її: