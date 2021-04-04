Популярная украинская певица Настя Каменских недавно отправилась в Тулум для съемок реалити-шоу. Однако на самом деле звезда призналась, что переживает сложный период, поэтому ей понадобилась перезагрузка.

Известная украинская певица Настя Каменских решила отправиться в Мексику в город Тулум. Так звезда пытается справиться с непростым периодом в жизни. Также она поделилась новым кадром.

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Настя Каменских о сложном периоде

Знаменитость поделилась, что этот год был очень сложным для каждого из нас. Ведь с приходом пандемии коронавируса пришлось адаптироваться к изменениям, быть гибкими в планах. Но для Насти год стал чрезвычайно тяжелым из-за потери отца.

Для меня этот год стал сложным еще и в личном плане. Я потеряла папу и жизнь уже никогда не будет прежней. Мне до сих пор сложно осознать и принять этот факт,

– призналась Настя Каменских.

Звезда добавила, что она считает себя сильной, поэтому держится и продолжает жить дальше. "Мне захотелось поделиться с вами и сказать, что у нас одна жизнь. Проживайте каждый день, наслаждаясь им. Проводите время с семьей, близкими, друзьями. Цените и запоминайте эти моменты", – подчеркнула артистка.

Настя Каменских добавила, что находится в Мексике не только для съемок реалити, но и для перезагрузки, которая поможет звезде двигаться дальше.

Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, несмотря на любые трудности и препятствия. Ведь жизнь так прекрасна! И она одна! Если грустно – плачь, радостно – веселись! И живи, живи и еще раз, живи,

– подытожила звезда.

Новое фото Насти Каменских

Знаменитость обнародовала также новое фото из Мексики, где показала, как выглядит. Она задумчиво смотрела в сторону и позировала на полу. Для фото Настя Каменских примерила домашний образ. Она предстала в шелковом костюме цвета хаки с цветочным принтом.

Певица собрала волосы в высокий пучок для удобства. Также она предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.

Поклонники поделились мнениями от сообщения Насти Каменских. Они в очередной раз выразили сочувствие артистке и поддержали ее: