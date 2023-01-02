Переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний не розсекречував нову кохану. Однак пильні користувачі мережі помітили, хто насправді дівчина бізнесмена.

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Хто кохана Андрія Задворного

Ймовірно, Андрій Задворний зустрічається з 19-річною моделлю Юлією Поляк родом з Чернівецької області, з міста Сторожинець. У мережі ширилося їхнє спільне фото. Однак офіційно ніхто з пари не підтверджує роман.



Юлія Поляк – ймовірна кохана Задворного / Фото з інстаграму дівчини

До того ж пара разом зустріла Новий рік. Як Андрій, так і Юля опублікували в інстаграм-сторіз фото, як вони дивляться "Сам удома".

Пара відсвяткувала Новий рік / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч днями опублікував романтичне фото. Андрій Задворний сидів на тлі заходу сонця в обіймах з невідомою дівчиною. Пару сфотографували разом зі спини, тому обличчя коханої Андрія не видно. Ймовірно, він ще не хоче говорити про свої стосунки.

Схоже, це перші стосунки Андрія після перемоги в реаліті-шоу. Його роман зі Златою Огнєвіч поза камерами тривав недовго – через півтора місяця переможець шоу зізнався, що не кохає артистку.