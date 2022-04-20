Настя Каменських приїхала до США, щоб розповісти правду про війну в Україні

Українська співачка Настя Каменських відправилась з Іспанії до Сполучених Штатів. Вона дала інтерв'ю одному з медіа.

Популярна українська співачка Настя Каменських відправилась до Сполучених Штатів. Зірка розповіла про війну в Україні знаменитому виданню HOLA! USA.

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Настя Каменських приїхала до США

Виконавиця дала інтерв'ю виданню. У ньому зірка розповіла про те, що відбувається в Україні, а також закликала допомагати українцям.

Настя Каменських дає інтерв'ю HOLA! USA:

, що Настя Каменських доволі відома у США, що дозволяє їй говорити про війну на більшу аудиторію. До того ж видання HOLA! USA вже брало в неї інтерв'ю – тоді, коли зірка випустила альбом з латиноамериканськими піснями.

Настя Каменських поділилась, що хотіла б розмовляти з іноземними журналістами та проводити виступи за інших умов.

Проте зараз головне для мене – щоб якнайбільше людей у світі знали правду про цю страшну війну і допомагали Україні на шляху до миру! Тому я вдячна HOLA! USA за можливість розповісти про війну в Україні та закликаю кожного бути з Україною!

– поділилась співачка.

"Будь ласка, не мовчіть – діліться правдою про цю війну в ваших соцмережах, донатьте в фонди допомоги українцям, допомагайте біженцям, виходьте на мирні мітинги в підтримку України та проти війни. Будь-яка допомога зараз вкрай важлива! Бо у кожного українця сьогодні своє поле бою. І я пишаюсь українським героїзмом та нашою єдністю!", – додала вона.

Настя Каменських зауважила, що кожне інтерв'ю і виступ присвячує Україні, адже вірить у перемогу.

, два тижні тому знаменитість виступила на іспанському телеканалі з піснею "Я – Україна". Також Каменських заспівала на благодійному концерті з іншими українськими зірками.



Настя Каменських у США / Фото з інстаграму Насті Каменських