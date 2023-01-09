"Сама і засмучена": Настя Каменських новим фото підігріла чутки про розлучення

Співачка Настя Каменських привітала українців з Різдвом і ще більше підігріла чутки про розлучення. На святковому фото артистка позувала сама, хоч намагалася усміхатися, але була засмучена.

Нещодавно Настя Каменських розповіла про стосунки з Потапом, але не згадала про розлучення. За словами артистки, кожен з них має свої завдання, але підтримують одне одного.

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Однак після публікації різдвяного фото шанувальники подружжя знову говорять про розлучення. Зазвичай Потап і Настя вітали зі святами, публікуючи світлини, на яких зображені разом. Тепер вони вже кілька місяців не з'являються вдвох на публіці, а також не позують на камеру.

Артистка привітала з Різдвом, поширивши фотографію, на якій зображена, сидячи на підлозі біля ялинки. Зірка одягнула джинси та сірий світшот, волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.



Настя Каменських привітала з Різдвом / Фото з інстаграму співачки

Хоч Каменських намагалася усміхатися, в очах видно сум. На це звернули увагу й підписники. Вони вкотре запитують, де Потап.

"Чому сама і засмучена?"

"Чому сама? Де Потап?"

"А де ж Олексій?"

"Ніби й з Потапом, але фото разом немає".

"А чому Настя сумна?"

Ймовірне розлучення Потапа та Насті Каменських: що відомо