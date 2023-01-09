"Сама і засмучена": Настя Каменських новим фото підігріла чутки про розлучення

9 січня 2023, 12:44
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Настя Каменських

Співачка Настя Каменських привітала українців з Різдвом і ще більше підігріла чутки про розлучення. На святковому фото артистка позувала сама, хоч намагалася усміхатися, але була засмучена.

Нещодавно Настя Каменських розповіла про стосунки з Потапом, але не згадала про розлучення. За словами артистки, кожен з них має свої завдання, але підтримують одне одного. 

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Однак після публікації різдвяного фото шанувальники подружжя знову говорять про розлучення. Зазвичай Потап і Настя вітали зі святами, публікуючи світлини, на яких зображені разом. Тепер вони вже кілька місяців не з'являються вдвох на публіці, а також не позують на камеру.

Артистка привітала з Різдвом, поширивши фотографію, на якій зображена, сидячи на підлозі біля ялинки. Зірка одягнула джинси та сірий світшот, волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах. 


Настя Каменських привітала з Різдвом / Фото з інстаграму співачки

Хоч Каменських намагалася усміхатися, в очах видно сум. На це звернули увагу й підписники. Вони вкотре запитують, де Потап.

  • "Чому сама і засмучена?"
  • "Чому сама? Де Потап?"
  • "А де ж Олексій?"
  • "Ніби й з Потапом, але фото разом немає".
  • "А чому Настя сумна?"

Ймовірне розлучення Потапа та Насті Каменських: що відомо

  • Через те, що артисти тривалий час не з'являються разом у соцмережах і на публіці, в мережі активно обговорюють їхнє ймовірне розлучення. Такі чутки Потап і Настя лише підігрівають неоднозначними дописами
  • Багато українців відзначили Різдво 25 грудня, тому Каменських привітала тих, хто вже перейшов на григоріанський календар. На святковому фото вона вкотре позувала без чоловіка
  • Через кілька днів артистка опублікувала фотографії з Лондона, де знову позувала сама. А в дописі розповіла про переоцінку цінностей.
  • На тлі чуток про розрив Каменських розповіла про стосунки з Потапом, але однозначно не відповіла: "Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати".

Автор: Христина Кобак