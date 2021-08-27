Настя Каменських позувала на веранді: фото у квітковій сукні

27 серпня 2021 , 16:50
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Українська співачка Настя Каменських обожнює літо, тому сповна насолоджується його останніми днями. На веранді власного заміського будинку вона влаштувала фотосесію, в якій позувала в сукні з квітковим принтом.

Настя Каменських влітку багато гастролює, тому рідко буває вдома. Зірка зустрічається з шанувальниками на фестивалях і сольних концертах у різних куточках країни. 

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Літній look Насті Каменських 

Приїхавши додому, NK відпочила та влаштувала фотосесію на веранді. Артистка одягнула легку сукню бежевого кольору з квітковим принтом на тонких бретелях.

Волосся вона вклала у фірмові кучері та забрала набік. На обличчі зробила ледь помітний макіяж з коричневими стрілками на повіках, яким підкреслила натуральну вроду. Також привертає увагу вишневий манікюр виконавиці. Серед прикрас вона довершила аутфіт сережками та каблучками. 

Останні літні дні – найсолодші. Хочеться сповна насолодитися ними перед приходом холодів,
– написала NK під знімками.


Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму NK


Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму NK

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Автор: Христина Кобак