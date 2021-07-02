NK підкорила фанатів новою фотосесією. Вона позувала на камеру у вишуканій сукні, яка лише підкреслила жіночність та ніжність виконавиці.

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Ніжний look Насті Каменських

Співачка постала перед камерою в довгій сітчастій сукні молочного кольору з мереживом. Вбрання по всій довжині було прикрашене величезною кількістю різних вишитих квітів. Це додавало особливої ніжності, яскравості.

Також сукня вдало підкреслила спортивну фігуру виконавиці. Елегантності додали пишні рукави. Look NK поєднала з салатовими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся Каменських вклала у легкі хвильки й довершила зачіску стильним та об'ємним золотистим обручем. Вуха знаменитості прикрашали довгі сережки, а на обличчі вона зробила красивий макіяж у коричневих відтінках, який лише підкреслив її натуральну вроду.



Настя Каменських у мереживній сукні з вишивкою / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських у мереживній сукні з вишивкою / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських у мереживній сукні з вишивкою / Фото з інстаграму Насті Каменських