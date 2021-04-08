У четвер, 8 квітня, українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала 1 серію власного реаліті-шоу "Девочки рулят". Вона стала першою вітчизняною артисткою, яка показала своє життя у форматі digital-реаліті.

Цей формат об'єднує в собі елементи ютуб-блогу та телевізійного реаліті-шоу. Зірка порадує фанатів 10 серіями, де покаже свої пригоди, труднощі, одкровення, а також вразить щирими емоціями та переживаннями.

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"Девочки рулят": про що реаліті-шоу

Ідея реаліті виникла спонтанно. Після багатьох труднощів і втрат Настя потребувала перезавантаження на фізичному та ментальному рівні.

"Цей рік був досить складним як для мене, так і для моїх улюблених дівчаток – мами Лідії та найкращої подруги Ані Андрійчук. Стільки подій, стільки нових завдань, труднощів і втрат, які глибоко закарбувалися в наших серцях. У певний момент трапився надлом", – розповіла Каменських.

Я вирішила, що нам потрібне перезавантаження. Це було імпульсивне рішення, але дуже бажане. Я вірю в знаки долі. Знаю, що бажання, яке виникло в той момент – кинути все і відправитися на інший край світу, до океану, виявилося порятунком,

– поділилася NK.

Настя Каменських з мамою та найкращою подругою / Фото пресслужби

Чому NK полетіла в Мексику

Співачка відправилася разом з мамою Лідією Петрівною і найкращою подругою Анною Андрійчук в Мексику, на колективний ретрит. Їх об'єднали спільні цілі: відновитися після важких подій і переживань, відпустити минулі невдачі і наповнити себе енергією. Дівчата прагнули знайти новий баланс, який поможе повернутися додому з новими силами.

Я хотіла прожити цей ретрит разом зі своїми шанувальниками. Впевнена, багато подій і переживання відгукнуться в їхній душі. І можливо, також допоможуть їм впоратися з власними труднощами, повернути смак до життя,

– зауважила артистка.



Настя Каменських та її найкраща подруга / Фото пресслужби

Де відбувалися зйомки реаліті-шоу

Настя поділилася, що події відбуваються в одному з найкрасивіших куточків світу – сонячному Тулумі. Зірка прагнула розповісти історію, яку переживає, у реальному часі, тому для зйомок використала формат digital-реаліті.

Це ніби запис в щоденнику трьох дівчат, яким, як і всім вам, часом буває дуже нелегко. Вони також можуть втратити сили й баланс, але всією душею прагнуть знайти гармонію і повернути радість життя,

– розповіла народна улюблениця.

Настя Каменських в Мексиці / Фото пресслужби

Що NK показала в першому випуску

В 1 серії реаліті-шоу Каменських показала, як презентувала сюрприз – поїздку в Тулум своїм рідним і як на цю новину відреагував її коханий Потап. Також зірка продемонструвала, як проходила підготовка до поїздки, розповіла, що переживала напередодні та чим довелося пожертвувати заради того, щоб потрапити в Мексику.

"Девочки рулят" – 1 серія: дивіться відео онлайн