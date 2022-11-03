У чорній сукні з кольоровою вишивкою: Настя Каменських повернулася до Києва – фото з дому

Настя Каменських є однією з тих артисток, які у повномасштабну війну більшість часу проводять за кордоном. Нещодавно вона знову приїхала в Київ і сфотографувалася на тлі осіннього подвір'я.

До війни NK часто поширювала фотографії, які робила у заміському будинку або на подвір'ї. Тепер артистка все рідше публікує такі знімки.

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Настя Каменських повернулася до Києва

Днями артистка опублікувала фото, яке зробила на веранді приватного будинку, що недалеко від Києва. Каменських підкреслила, що осінь вдома завжди була особливою, наповненою домашнім теплом, сімейними зустрічами та сміхом.

А сьогодні все інакше: українцям доводиться виборювати своє право бути вдома, у рідній країні. Я знаю, що ця осінь непроста для багатьох, мабуть, найскладніша. Але після темряви завжди з'являється світло і я точно знаю, що це світло є всередині кожного українця. Бо ми вміємо піклуватись, допомагати та співчувати. Ми знаємо, що таке бути людяними та чесними. І я вірю, що дуже скоро те світло, що ми випромінюємо, розчинить темряву, яка намагається поглинути все добре та гарне, що є навкруги,

– написала вона під фото.



Настя Каменських вдома / Фото з інстаграму співачки

Знаменитість, як завжди, продемонструвала стильний образ. Каменських позувала на камеру в чорній сукні з об'ємними рукавами і кольоровою вишивкою. Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала матовою помадою коричневого кольору.

Чи був з Каменських Потап

Наразі невідомо, де зараз чоловік Каменських. На фото вдома Потапа немає, в соціальних мережах він також не розповідає, де перебуває зараз. Лише в сторіс анонсував, що 9 листопада виступить на благодійному концерті в Берліні.

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