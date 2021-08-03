Сезон відпусток в розпалі! Не є винятком зірки, які також полетіли на омріяний відпочинок. Настя Каменських і Потап полюбляють ніжитися на сонечку, тому й відправилися до моря.

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Нові фото Потапа і Насті Каменських

Разом із закоханими відпочивають їхні друзі, а також мама виконавиці – Лідія. Вдень вони разом засмагають та плавають в морі, а ввечері вирушають розглядати місцеві пам'ятники архітектури, гуляють містом і куштують нові страви.

Потап і його обраниця NK під час однієї з таких вечірніх прогулянок вирішили зробити декілька спільних фотографій. Подружжя позувало на набережній, а також на маленькій вуличці. На обличчях Насті й Потапа сяяли усмішки. Вони обожнюють проводити час удвох, зберігають романтику в шлюбі.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Репер також поділився новою фотографією з коханою дружиною. Потап не соромиться повторювати слова любові та ніжності своїй обраниці. Радий, що саме з нею пізнає світ.

"Прекрасні крихітні місця", – написав продюсер під фото й доповнив текст емоджі у вигляді сердечка.