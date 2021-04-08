Настя Каменських показала, як посварилася з Потапом через поїздку в Мексику: відео

Після смерті батька співачка Настя Каменських опинилася на межі вигорання та потребувала перезавантаження. У таємниці від близьких вона придбала квитки до Мексики, де знімає реаліті "Девочки рулят". Якщо мама та подруга Аня підтримали зірку, то чоловіка Потапа її витівка обурила.

Після того, як Настя Каменських, відома як NK, потрапила в лікарню з панічною атакою, вона вирішила відволіктися та відправитися на відпочинок у Мексику. Артистка потай придбала п'ять квитків – для мами Лідії Петрівни, найближчої подруги Анни Андрійчук, помічниць Ілони та Лєри – і повідомила, що виліт післязавтра. Якщо дівчата були шоковані, проте зуміли відкласти всі плани, то спонтанна поїздка дружини розлютила Потапа.

До теми Настя Каменських презентувала власне реаліті-шоу "Девочки рулят"

Сварка Насті Каменських з Потапом

У першій серії реаліті "Девочки рулят" знаменитість не приховувала, що найбільше боялася реакції коханого, і недаремно. Настя Каменських повідомила реперу, що їде в Мексику без нього. Ця витівка його не на жарт обурила. Потап був відверто розчарований, що дружина все спланувала без його згоди.

А зі мною порадитися? Мені подобається Мексика, але ми завжди їздили з тобою. Я твій чоловік, я хоча б можу знати про такі сюрпризи заздалегідь. Ти зараз на концерт, а потім звалюєш. Це не дуже правильно щодо чоловіка, як мінімум. Вибач, але я не розумію,

– висловився продюсер.

Настя Каменських спробувала пояснити, що їй потрібен час для себе, однак її аргументи не врятували ситуацію. Потап образився на дружину. Вже в Мексиці артистка висловила сподівання, що чоловік її зрозуміє, адже вона його любить і шалено за ним сумує.

Реаліті "Девочки рулят" – 1 серія: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, про запуск реаліті "Девочки рулят" Настя Каменських оголосила наприкінці березня. Тоді вона вже перебувала в Мексиці та повідомила, що покаже, як проходить їхнє перезавантаження. Назву для власного шоу вона обрала невипадково. Місяць тому NK випустила танцювальну пісню "Девочки рулят", яка підірвала мережу.