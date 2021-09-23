Прем'єра нового сезону проєкту "Маска" відбудеться 23 жовтня. Склад зіркових детективів залишився незмінним – Оля Полякова, Дзідзьо, Андрій Данилко, Олег Винник і Настя Каменських, яка без перестанку експериментує з образами. Останній її look не став винятком.

До теми Настя Каменських показала осінній образ у мінішортах і з сумкою Prada: фото

За суддівським столом співачка з'явиться у приталеній мінісукні лаймово-лимонного кольору, яка ефектно підкреслює її форми. Родзинкою образу стали нестандартні вирізи в зоні декольте та об'ємні рукави – один з головних трендів 90-х.

Яскраву сукню Настя Каменських поєднала з елегантними чорними туфлями на невисоких підборах і з зав'язками. Над зачіскою і макіяжем співачки старанно попрацювали стилісти. Довге волосся зірки зібрали в оригінальний високий хвіст, перефарбувавши передні пасма у фіолетовий, а темними стрілками й широкими тінями виділили очі.

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" / Фото телеканалу "Україна"

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" / Фото телеканалу "Україна"

Образи Насті Каменських на шоу "Маска"