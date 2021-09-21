34-річна Настя Каменських здійснила стильний вихід у Києві. У прохолодний день вона одягла речі з осіннього гардероба, частину з яких публіка побачила вперше.

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Так, на зірці джинсові шорти довжини міні з необробленим краєм. Аби не замерзнути під час прогулянки столицею, вона довершила образ капроновими колготками чорного кольору. Наверх Настя Каменських одягла білий топ і подовжений шкіряний жакет, який чудово поєднувався з масивним взуттям на шнурівці.

До слова, у цих мінішортах зірка з'являлася й раніше. Влітку вона комбінувала їх з подовженим жакетом коричневого кольору.

Стильною деталлю look співачки стала сумка від італійського бренду Prada, якою вона неодноразово довершувала літні аутфіти. Крім того, Настя Каменських прихопила сонцезахисні окуляри, які обіграла в кадрі.

Розслабтесь і відчуйте осінь,

– лаконічно підписала артистка.

Настя Каменських у мінішортах / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських у мінішортах / Фото з інстаграму співачки