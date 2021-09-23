Премьера нового сезона проекта "Маска" состоится 23 октября. Состав звездных детективов остался неизменным – Оля Полякова, Дзидзьо, Андрей Данилко, Олег Винник и Настя Каменских, которая непрестанно экспериментирует с образами. Последний ее look не стал исключением.

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За судейским столом певица появится в приталенном мини-платье лаймово-лимонного цвета, которое эффектно подчеркивает ее формы. Изюминкой образа стали нестандартные вырезы в зоне декольте и объемные рукава – один из главных трендов 90-х.

Яркое платье Настя Каменских соединила с элегантными черными туфлями на невысоком каблуке и с завязками. Над прической и макияжем певицы старательно поработали стилисты. Длинные волосы звезды собрали в оригинальный высокий хвост, перекрасив передние пряди в фиолетовый, а темными стрелками и широкими тенями выделили глаза.



Настя Каменских на съемках шоу "Маска" / Фото телеканала "Украина"



Настя Каменских на съемках шоу "Маска" / Фото телеканала "Украина"

Образы Насти Каменских на шоу "Маска"