Настя Каменських показала, як виглядає на зйомках шоу "Маска": образ у смугастому костюмі

Співачка Настя Каменських другий сезон поспіль є зірковим детективом шоу "Маска". Зйомки проєкту в розпалі, тож вона ледь не щодня демонструє ефектні look. Останній аутфіт артистки був діловим, у смугастому костюмі.

У шоу "Маска" не лише зіркові учасники з'являються в ефектних костюмах. Образи детективів вражають не менше, і вони щоразу різні. 34-річна Настя Каменських показала один з look, в якому глядачі невдовзі побачать її за суддівським столом поряд з Дзідзьо та Олегом Винником.

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Як Настя Каменських виглядає на шоу "Маска"

Для одного з ефірів співачка приміряла смугастий костюм, в якому нагадувала героїню фільму "Сімейка Адамсів". Так, на Каменських чорні штани кльош, які вигідно підкреслили пишні стегна. Замість жакету – жилетка з перламутровими ґудзиками, під яку зірка одягла білу сорочку.

До ділового образу Настя Каменських додала краватку винного кольору. Її талію ефектно підкреслив ланцюжок з перлами, якими виклали псевдонім співачки – NK.

Особливу увагу стилісти приділили макіяжу та зачісці зіркового детектива. Каменських зробили укладку з ефектом мокрого волосся, а косметикою підкреслили витончені риси обличчя.

Образ Насті Каменських на зйомках шоу "Маска" / Фото з інстаграму співачки

2 сезон шоу "Маска"