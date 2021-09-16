Настя Каменських показала, як виглядає на зйомках шоу "Маска": образ у смугастому костюмі
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Співачка Настя Каменських другий сезон поспіль є зірковим детективом шоу "Маска". Зйомки проєкту в розпалі, тож вона ледь не щодня демонструє ефектні look. Останній аутфіт артистки був діловим, у смугастому костюмі.
У шоу "Маска" не лише зіркові учасники з'являються в ефектних костюмах. Образи детективів вражають не менше, і вони щоразу різні. 34-річна Настя Каменських показала один з look, в якому глядачі невдовзі побачать її за суддівським столом поряд з Дзідзьо та Олегом Винником.
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Як Настя Каменських виглядає на шоу "Маска"
Для одного з ефірів співачка приміряла смугастий костюм, в якому нагадувала героїню фільму "Сімейка Адамсів". Так, на Каменських чорні штани кльош, які вигідно підкреслили пишні стегна. Замість жакету – жилетка з перламутровими ґудзиками, під яку зірка одягла білу сорочку.
До ділового образу Настя Каменських додала краватку винного кольору. Її талію ефектно підкреслив ланцюжок з перлами, якими виклали псевдонім співачки – NK.
Особливу увагу стилісти приділили макіяжу та зачісці зіркового детектива. Каменських зробили укладку з ефектом мокрого волосся, а косметикою підкреслили витончені риси обличчя.
Образ Насті Каменських на зйомках шоу "Маска" / Фото з інстаграму співачки
2 сезон шоу "Маска"
- Продюсери прийняли рішення не змінювати зіркових детективів проєкту. Ними залишились Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Дзідзьо та Андрій Данилко.
- Днями розсекретили учасників загадкового гіпершоу "Маска". Серед них Грифон, Скандал, Фея, Робот і Тигр.