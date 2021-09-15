Коли немає термінової роботи, Настя Каменських намагається насолодитися відпочинком, більше часу провести з найріднішими. Вранці вона приділяє час собі, наповнюється енергією на продуктивний день.

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Ранкове фото NK

Знаменитість оприлюднила світлину, яку зробила у вітальні власного заміського маєтку. Настя відпочивала на дивані разом із домашньою улюбленицею Мімі – собакою бішон фрізе, яка лежала на животі в господині.

На селфі Каменських зображена босоніж й у домашньому одязі – білій кофті з яскравим написом і малинових штанах. Волосся зірка зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Виконавиця просто насолоджувалася цим неповторним ранком.

"Найсолодший ранок", – з ніжністю написала NK під фото.



Ранок Насті Каменських / Фото з інстаграму NK

За інстаграм-сторінкою співачки стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі. У коментарях під цією публікацією вони залишають багато приємних слів на її адресу, а також зазначають, що в неї вдома дуже затишно.