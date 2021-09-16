В шоу "Маска" не только звездные участники появляются в эффектных костюмах. Образы детективов поражают не меньше, и они каждый раз разные. 34-летняя Настя Каменских показала один из look, в котором зрители вскоре увидят ее за судейским столом рядом с Дзидзьо и Олегом Винником.

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Как Настя Каменских выглядит на шоу "Маска"

Для одного из эфиров певица примерила полосатый костюм, в котором напоминала героиню фильма "Семейка Адамсов". Так, на Каменских черные брюки клеш, которые выгодно подчеркнули пышные бедра. Вместо жакета – жилетка с перламутровыми пуговицами, под которую звезда надела белую рубашку.

К деловому образу Настя Каменских добавила галстук винного цвета. Ее талию эффектно подчеркнул цепочка с жемчугом, которым выложили псевдоним певицы-NK.

Особое внимание стилисты уделили макияжу и прическе звездного детектива. Каменских сделали укладку с эффектом мокрых волос, а косметикой подчеркнули изящные черты лица.

Образ Насти Каменских на съемках шоу "Маска" / Фото из инстаграма певицы

2 сезон шоу "Маска"