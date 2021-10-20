Настя Каменських показала трендовий домашній образ: фото в смарагдовому костюмі

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, є кумиром багатьох дівчат. Вона показала модницям, як можна виглядати стильно не лише на вулиці, а й вдома.

Настя Каменських є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона надихає на неординарні аутфіти багатьох прихильниць і показує, як можна виглядати бездоганно будь-де та будь-коли.

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Домашній look Насті Каменських

Виконавиця ще перед відпусткою зробила фотографії вдома. Вона постала перед камерою в затишному, теплому костюмі смарагдового кольору, що складався зі штанів та кофти, яка зав'язувалася на поясі. NK знається на трендах, тому невипадково обрала саме цей колір, адже він є одним із найпопулярніших цього сезону. Волосся артистка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Спробуйте вгадати за фото мій улюблений колір у цьому сезоні. Мені здається, смарагдовий пасує всім. Такий глибокий, благородний, гарний. Тому я й не помітила, як почала все скупляти в цьому кольорі. З Іспанії додому зі мною їхав оксамитовий піджак. У цьому ж кольорі замовила светр,

– розповіла NK.



Настя Каменських у смарагдовому костюмі / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у смарагдовому костюмі / Фото з інстаграму NK

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