У 7 випуску популярного шоу "Танці з зірками" фани мали змогу побачити Настю Каменських. Вона прийшла на шоу як запрошена зіркова суддя, зайнявши місце між Катериною Кухар та Максимом Чмерковським. Днями зірка опублікувала ефектні фото з ефіру.

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Образ Насті Каменських

Для появи на "Танцях з зірками" виконавиця обрала стильне та сміливе вбрання. Артистка позувала перед камерами у чорній мінісукні без бретелей. Вона вдало підкреслювала декольте, а тонкий ремінець закцентував на фігурі.

Настя Каменських також одягнула темні сітчасті колготи, що додали образу особливої перчинки. Розкішний аутфіт також доповнювали червоні замшеві туфлі-човники та незвична прикраса на шиї з трояндою збоку, яка привертала увагу й стала родзинкою look.

Співачка зібрала волосся у високий хвіст, вклавши пасма пишними хвильками. На обличчі знаменитості красувався відповідний макіяж. Настя Каменських підкреслила очі червоними тінями й нафарбувала губи бежевою матовою помадою.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Враження зірки від шоу

У підписі до світлин Настя Каменських поділилась, що була задоволена випуском шоу, гостею якого вона стала.

Із задоволенням прийняла запрошення приєднатися до 7 ефіру шоу, виконати мою пісню для вас і насолодитися талантом і неймовірною кваліфікацією учасників шоу!

– написала зірка.

Вона додала, що дуже рада знайомству з новим суддею проєкту та переможцем американських "Танців з зірками" Максимом Чмерковським та показала спільне фото з ним.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

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Настя Каменських та Макс Чмерковський / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Насті Каменських

Між нами тільки танець.

Як символічно ці слова з пісні "Красное вино" описують вечір неділі на "Танцях з зірками".

Із задоволенням прийняла запрошення приєднатися до 7 ефіру шоу, виконати мою пісню для вас і насолодитися талантом і неймовірною кваліфікацією учасників шоу!

Максиме Чмерковський, була рада познайомитися з тобою за суддівським столом.