Ірина Федишин вміло поєднує кар'єру та материнство. У мережі вона ділиться фото та відео з концертів, за лаштунків, а також показує миловидні сімейні кадри.

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Нові фото Ірини Федишин з синами

У публікації знаменитість показала яскраву дитячу кімнату, в якій живуть її сини. Ірина поділилася, що вони давно мріяли про двоярусне ліжко, а також це була її дитяча мрія. Зіркова матуся потішила синів і придбала його.



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки

Виконавиця позувала разом із Юрчиком та Олежиком, а також продемонструвала свій домашній look. Ірина одягнула червоний велюровий костюм, що складався з кофти та штанів, і короткі білі шкарпетки. Волосся зчепила ззаду, а на обличчі зробила повсякденний фірмовий макіяж.



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Ірини Федишин:

Щасливі діти, адже у них новеньке ліжко! Таке двоповерхове ліжко – це не тільки мрія Юрчика та Олежика, але й моя дитяча мрія! Адже виглядає воно казково! Тому більшість свого часу ми зараз проводимо у дитячій кімнаті, насолоджуючись обновкою.

Коли обирали ліжко, передивилися різні моделі й переслухали багато аргументів про них. Але саме це ліжко заполонило наше серце. Не тільки мені, але й діткам, одразу сподобався зовнішній вигляд. Та насамперед для мене була важливо безпечність та надійність такого ліжка, особливо другого поверху. Адже часом діти можуть переплутати ліжко з батутом.