Акторка та ведуча Лілія Ребрик днями провела прямий ефір з дитячим стоматологом, а згодом виклала відео у мережу. Шанувальники засипали зірку запитаннями щодо її зовнішності.

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Лілію Ребрик розкритикували за синці

Чимало коментарів стосувалися синців під очима. Фани запитували про те, "що таке" з Лілею, а інші відповідали, що не варто писати недоречних зауважень.

"Якісь синяки під очима";

"Невдале освітлення";

"Якісь синці під очима, що з тобою, Ліля";

"Боже, хто це з вами зробив?";

"А що з вашим макіяжем. У вас синці під очима. Вигляд якось не дуже".



Лілія Ребрик на ефірі / Скриншот з відео

Акторка відповіла на коментарі

Коментарі під роликом здивували артистку, тому вона відповіла на образи. Лілія Ребрик наголосила, що має право на втому та синці і є такою самою людиною, як й інші.

Боже, які у вас синці під очима?! Люди, я теж людина. І синці в мене бувають, і втомлююся, і хворію іноді, і без настрою прокидаюся, і плачу ночами після відео з катуваннями, і збираю себе до купи на ранок, і діло роблю. Все, як у всіх. І це нормально,

– підкреслила Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

"Не нормально не сприймати жінку такою, як вона є: заганяти її в якісь ілюзорні рамки краси, чекати від неї завжди ідеальної зачіски, манікюру, настрою, висміювати за зайві кіло чи навпаки — за їх нестачу, говорити про вік, втому чи синці під очима. Дівчата, насправді цей пост для вас — любіть себе такими, як є! Кожна з нас без винятку прекрасна!".

Лілія Ребрик таки відповіла на закиди про її синці. Вона пояснила, що "весь секрет" – це погано виставлене світло, яке й вплинуло на картинку.

Зауважимо, нещодавно у мережі розкритикували Світлану Тарабарову. Коментатори дорікнули співачці через третю вагітність та щасливі фото. Знаменитість теж не змовчала та відповіла "жінкам" у мережі.