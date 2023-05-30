Після хейту через розіграш авто: Каменських одягнула светр з нецензурним зверненням до Путіна

Співачка Настя Каменських вийшла на зв'язок після чергового масованого ракетного удару по Україні. Зірка промовисто звернулася до Путіна завдяки напису на светрі.

В Instagram співачка поділилася новою світлиною. Нагадаємо, що Настя вперше опублікувала допис після скандалу з розіграшем машини, через який нарвалася на хейт.

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Каменських "звернулася" до Путіна

На фото Настя Каменських позувала у яскравому светрі кольору фуксії з красномовним написом, адресованим до Владіміра Путіна: "F*ck you Putin".



Настя Каменських звернулася до Путіна / Фото з її інстаграму

У підписі співачка двома мовами – англійською та українсько – написала про злочини росіян в Україні.

Регулярні ракетні атаки та атаки дронами. Вони тероризують мирне населення, тому що сподіваються залякати та виснажити. Але ми не зламаємося та не здамося. Тому що сильні та непереможні!,

– висловилася Каменських.

Додамо, що 16 травня Настя Каменських також виходила в інстаграм, щоб похвалити українців і назвати їх сильними, та незламними, однак відвернути увагу від іменного "благодійного конкурсу" з Infiniti у неї не вийшло. Їй досі продовжують писати обурливі коментарі.

Каменських атакували російські боти

Проте у коментарях почали писати росіяни чи, швидше за все, боти окупантів. Вони залишили в коментарях цинічні слова:

Зокрема, заявляють, що це "клон Зеленського дає накази знищувати своїх".

"Нормально Настя перевзулась – зробила своє ім'я в Росії, а тепер на Росію "бочки котить". Не ганьбіться люди, ви про свою мову згадали тільки, коли своє з'явилося, а своєю майкою з написом ти ніяк нічого не зупиниш".

"Прикольно напевно в такому худі ходити. Одягніть його, коли все закінчиться, і ви назад всі приповзете".

"Донбас, бєлгородську область бомбардують українські військові, там діти мирні люди. Як же так, чому про них мовчиш?"

"Нічого, потерпите, на Донбасі з 2014 року терплять вас!"

"Настільки все погано, що вже за рахунок Путіна піаришся? Зроби футболку – вперед Зеленський. Чи не вставляє?"



Коментарі до посту Насті Каменських / Скриншот

Додамо, що Росія ледь не щодня атакує Київ ракетами чи дронами. Через це зірки почали бити на сполох. Вони емоційно звернулися до Заходу, закликаючи збільшити допомогу Україні. Що пишуть артисти про ракетні атаки – читайте у нашій добірці.