В Instagram певица поделилась новой фотографией. Напомним, что Настя впервые опубликовала сообщение после скандала с розыгрышем машины, из-за которого нарвалась на хейт.

К теме Накрывает, – Дорофеева рассказала о своем состоянии из-за войны и занялась спортом в укрытии

Каменских "обратилась" к Путину

На фото Настя Каменских позировала в ярком свитере цвета фуксии с красноречивой надписью, адресованной Владимиру Путину: "F*ck you Putin".



Настя Каменских обратилась к Путину / Фото с ее инстаграммы

В подписи певица на двух языках – английском и украинском – написала о преступлениях россиян в Украине.

Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильные и непобедимые!

– высказалась Каменских.

Добавим, что 16 мая Настя Каменских также выходила в инстаграм, чтобы похвалить украинцев и назвать их сильными и несгибаемыми, однако отвлечь внимание от именного "благотворительного конкурса" по Infiniti у нее не получилось. Ей до сих пор продолжают писать возмутительные комментарии.

Каменских атаковали русские боты

Однако в комментариях начали писать россияне или скорее всего боты окупантов. Они оставили в комментариях циничные слова:

В частности, заявляют, что это "клон Зеленского дает приказы уничтожать своих".

"Нормально Настя переобулась – сделала свое имя в России, а теперь на Россию "бочки катит". Не позоритесь люди, вы о своем языке вспомнили только, когда свое появилось, а своей майкой с надписью ты никак ничего не остановишь" .

"Прикольно наверняка в таком худом ходить. Наденьте его, когда все закончится, и вы назад все приползете".

"Донбасс, Белгородскую область бомбят украинские военные, там дети мирные люди. Как же так, почему о них молчишь?"

"Ничего, потерпите, в Донбассе с 2014 года терпят вас!"

"Настолько все плохо, что уже за счет Путина пиаришься? Сделай футболку – вперед Зеленский. Не вставляет?"



Комментарии к посту Насти Каменских / Скриншот

Добавим, что Россия ежедневно атакует Киев ракетами или дронами. Из-за этого звезды начали бить тревогу. Они эмоционально обратились к Западу, призывая увеличить помощь Украине. Что пишут артисты о ракетных атаках – читайте в нашей подборке.