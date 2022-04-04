Відомі українські музиканти, актори й гумористи продовжують боротися на медійному фронті. Вони організували та провели кілька благодійних концертів за кордоном задля збору коштів.
До слова Макс Барських взяв зброю у руки, щоб боротись з росіянами: промовисті кадри
Українські зірки зібрали мільйон гривень
1 квітня у Варшаві відбувся перший благодійний концерт "Доброго вечора! Ми з України". Його транслювали на кількох телеканалах. Монатік повідомив, що завдяки глядачам їм вдалось зібрати 1 мільйон гривень на потреби постраждалих через війну.
Згодом у Польщі відбулось ще 2 концерти. Участь у благодійних виступах взяли:
- Монатік,
- Alina Pash,
- Jerry Heil,
- Сергій Бабкін,
- Олена Кравець,
- Дмитро Танкович,
- Вікторія Булітко,
- Євген Сморигін та інші.
Українські зірки на благодійному концерті / Фото з інстаграму Монатіка
Монатік на благодійному концерті / Фото з інстаграму Монатіка
Знаменитості збирають кошти для України
- На благодійному телемарафоні Save Ukraine за участю багатьох іноземних та українських зірок було зібрано близько 40 мільйонів гривень.
- У Лодзі 20 березня відбувся масштабний концерт "Разом з Україною", де виступили Тіна Кароль, Jerry Heil та інші артисти. Завдяки заходу було зібрано понад 2 мільйони злотих.
- Під час Національного відбору в Німеччині Джамала зібрала 67 мільйонів євро (понад 2 мільярди гривень).