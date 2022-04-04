Відомі українські музиканти, актори й гумористи продовжують боротися на медійному фронті. Вони організували та провели кілька благодійних концертів за кордоном задля збору коштів.

До слова Макс Барських взяв зброю у руки, щоб боротись з росіянами: промовисті кадри

Українські зірки зібрали мільйон гривень

1 квітня у Варшаві відбувся перший благодійний концерт "Доброго вечора! Ми з України". Його транслювали на кількох телеканалах. Монатік повідомив, що завдяки глядачам їм вдалось зібрати 1 мільйон гривень на потреби постраждалих через війну.

Згодом у Польщі відбулось ще 2 концерти. Участь у благодійних виступах взяли:

Монатік,

Alina Pash,

Jerry Heil,

Сергій Бабкін,

Олена Кравець,

Дмитро Танкович,

Вікторія Булітко,

Євген Сморигін та інші.



Українські зірки на благодійному концерті / Фото з інстаграму Монатіка



Монатік на благодійному концерті / Фото з інстаграму Монатіка

Знаменитості збирають кошти для України