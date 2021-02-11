Популярна українська співачка Надя Дорофеєва показала неймовірне відео. В ньому вона бігає по подвір'ю, веселиться та радіє снігу. Милий й кумедний ролик потішив мережу.

Відома українська артистка Надя Дорофеєва оприлюднила нове відео на особистій сторінці. У ньому вона показала, як розважається на снігу.

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Відео Наді Дорофеєвої

Співачка зняла кумедний ролик на подвір'ї біля власного будинку. Воно рясно засипане снігом. Надя Дорофеєва бігає по ньому, танцює та кидає сніг догори. На обличчі зірки сяє щира усмішка. На тлі ролика грає композиція This Magic Moment.

Через те, що в Україні зараз справжня зима, Надя Дорофєева вдягнулась тепло. Вона обрала темний спортивний костюм кольору хакі, що складався з худі оверсайз та широких штанів. Зверху співачка вдягнула блакитний пуховик.

Вбрання Надя Дорофеєва поєднала із сріблястими черевиками. Знаменитість зробила гарну зачіску, заплівши декілька пасем волосся в кіски. Зимовий чарівний образ артистка завершила макіяжем. Вона підкреслила очі бузковими тінями й нафарбувала губи пудровою матовою помадою.

Я, звичайно, злюсь на затори в місті та все решта… Але ж який гарний цього року лютий,

– написала Надя Дорофеєва під фото.

Шанувальників зачарував та потішив милий ролик Наді Дорофеєвої. Про це вони написали в коментарях:

Діснеєвська зимова принцеса;

Прийшов зимовий настрій;

Ви – сонце в похмурі дні. Який б не був чарівний сніг, ваша посмішка набагато чарівніша;

Яка ти мила;

Ідеальний лютий;

Красуня;

Щаслива.

Надя Дорофеєва є суддею на шоу "Голос країни". Дивіться її попередній образ із залаштунків проєкту за посиланням.