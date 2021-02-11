Українська телеведуча Марічка Падалко теж стала "жертвою" снігопадів у столиці України. Незважаючи на погіршення погодніх умов 11-12 лютого, попередні дні були не менш сніжними, тому її діти добирались у школу вкрай кумедними способами.

Мама трьох дітей, як і багато інших батьків, змушені залишити своїх дітей вдома, поки у Києві не вщухне негода. Але Марічка Падалко вирішила показати, як виглядали її ранкові добирання попередніми днями.

До теми У Рівному на два дні закривають школи через снігову навалу

Марічка Падалко з дітьми

У потішному відеоролику можна побачити, як донька Марічки Катеринка повзе по снігу у вечірню пору, імітуючи своє добирання до школи. Також зіркова матуся показала, як діти граються у кучугурах снігу і катаються з гірок на спеціальних підносах.

"У Києві закрили школи! У КМДА повідомили, що як мінімум завтра-післязавтра діти через погодні умови залишатимуться в будинках. Нас ця новина заскочила в розпал снігових пригод. Перше відео про те, на що була схожа наша дорога пішки до школи попередні два дні. Четвер і п'ятницю також не працюватимуть дитячі садочки!!!", – поділилася Падалко в мережі.

Щоб переглянути усі відео, гортайте праворуч:

Реакція шанувальників

Чимало користувачів інстаграму позаздрили киянці, оскільки здебільшого у південних, східних і центральних регіонах снігу немає або його – набагато менше.

"У нас дощ! Краматорськ. Дайте нам трохи снігу!"

"Заздрю Каті".

"Як вам пощастило. А у нас в Бердянську цілий день дощ".

"А наступний тиждень -20, знову вдома будемо?"

"Круто! Стільки снігу, надішліть нам трішки".

"Якщо у нас в країні сніг, то лише апокаліпсис".

"А в нас дощ, Кіровоградська область".

"У нас навчання – Харків! Погода схожа на весняну, дощ".

До слова Як працюватимуть школи та садочки у Львові в негоду до кінця тижня

Снігопад у Києві: що відомо

Сніг в Києві падає вже 4-й день поспіль. 12 і 13 лютого прогнозують сильні морози, а от сніг ще не збирається вщухати.

Наразі у столиці України призупинена робота ярмарків, шкіл і дитячих садків