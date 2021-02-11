Марічка Падалко показала, в яких умовах добирались її діти до школи: відео з кучугурами снігу
Українська телеведуча Марічка Падалко теж стала "жертвою" снігопадів у столиці України. Незважаючи на погіршення погодніх умов 11-12 лютого, попередні дні були не менш сніжними, тому її діти добирались у школу вкрай кумедними способами.
Мама трьох дітей, як і багато інших батьків, змушені залишити своїх дітей вдома, поки у Києві не вщухне негода. Але Марічка Падалко вирішила показати, як виглядали її ранкові добирання попередніми днями.
До теми У Рівному на два дні закривають школи через снігову навалу
Марічка Падалко з дітьми
У потішному відеоролику можна побачити, як донька Марічки Катеринка повзе по снігу у вечірню пору, імітуючи своє добирання до школи. Також зіркова матуся показала, як діти граються у кучугурах снігу і катаються з гірок на спеціальних підносах.
"У Києві закрили школи! У КМДА повідомили, що як мінімум завтра-післязавтра діти через погодні умови залишатимуться в будинках. Нас ця новина заскочила в розпал снігових пригод. Перше відео про те, на що була схожа наша дорога пішки до школи попередні два дні. Четвер і п'ятницю також не працюватимуть дитячі садочки!!!", – поділилася Падалко в мережі.
Щоб переглянути усі відео, гортайте праворуч:
Реакція шанувальників
Чимало користувачів інстаграму позаздрили киянці, оскільки здебільшого у південних, східних і центральних регіонах снігу немає або його – набагато менше.
- "У нас дощ! Краматорськ. Дайте нам трохи снігу!"
- "Заздрю Каті".
- "Як вам пощастило. А у нас в Бердянську цілий день дощ".
- "А наступний тиждень -20, знову вдома будемо?"
- "Круто! Стільки снігу, надішліть нам трішки".
- "Якщо у нас в країні сніг, то лише апокаліпсис".
- "А в нас дощ, Кіровоградська область".
- "У нас навчання – Харків! Погода схожа на весняну, дощ".
До слова Як працюватимуть школи та садочки у Львові в негоду до кінця тижня
Снігопад у Києві: що відомо
- Сніг в Києві падає вже 4-й день поспіль. 12 і 13 лютого прогнозують сильні морози, а от сніг ще не збирається вщухати.
- Наразі у столиці України призупинена робота ярмарків, шкіл і дитячих садків
- На 8 в'їздах до Києва розгорнули пункти обігріву для водіїв.
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