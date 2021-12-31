Одні з найголовніших бажань у Новому році – мир і спокій на Україні, перемога над пандемією коронавірусу. Ці слова лунають чи не в кожному привітанні.

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Побажання перед Новим роком від Юлії та Олександра Божиків

Побажання від Юлії: "Бажаємо, щоб наступний рік був спокійнішим. Щоб ми навчилися вже нарешті жити з пандемією. Адаптувалися, ми вже адаптовуємося. Звичайно, підтримували українських артистів (Сміється). Приходьте до нас на концерт 3 січня в театр імені Марії Заньковецької. І я гарантую, що ви отримаєте позитивний заряд на весь наступний рік".

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Привітання від Олександра: "Я бажаю, щоб всі берегли своє здоров'я і надалі. І щоби ці свята пройшли максимально позитивно і по-родинному святково. Тому збирайтеся невеликими компаніями, маленькими, бо це трохи ще небезпечно великими (Сміється). Обов'язково завітайте до своїх старших батьків, підтримайте їх і якось більше допомагайте один одному. І надіюся, що наступний рік буде набагато щасливіший, ніж цей".

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.

Інтерв'ю з Олександром та Юлією Божиками у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу