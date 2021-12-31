Одни из самых главных пожеланий в Новом году – мир и спокойствие в Украине, победа над пандемией коронавируса. Эти слова звучат чуть ли не в каждом приветствии.

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Пожелания перед Новым годом от Юлии и Александра Божиков

Пожелание от Юлии: "Желаем, чтобы следующий год был спокойнее. Чтобы мы научились уже наконец жить с пандемией. Адаптировались, мы уже адаптируемся. Конечно, поддерживали украинских артистов (Смеется). Приходите к нам на концерт 3 января в театр имени Марии Заньковецкой. И я гарантирую, что вы получите положительный заряд на весь следующий год".

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Поздравление от Александра: "Я желаю, чтобы все берегли свое здоровье и в дальнейшем. И чтобы эти праздники прошли максимально позитивно и по-семейному празднично. Поэтому собирайтесь небольшими компаниями, маленькими, потому что это немного еще опасно большими (Смеется). Обязательно посетите своих старших родителей, поддержите их и как-то больше помогайте друг другу. И надеюсь, что следующий год будет намного счастливее, чем этот".

Разговор со скрипачом Александром Божиком и его женой Юлией читайте в рамках проекта Интервью24.

Интервью с Александром и Юлией Божиками в видеоформате: смотрите видео 24 канала