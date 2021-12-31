Концерти відбудуться 3 січня о 17:00 та 19:30 у супроводі рок-бенду. У програмі обіцяють найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Michael Jackson, Coldplay, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

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Розклад концертів:



17:00 – квитки шукайте тут.

19:30 – квитки шукайте тут.

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Що каже про концерти Божик

Скрипаль зазначив, що Новорічні концерти – це не просто свято музики для артиста і його команди, це своєрідний підсумок року.

Це концерти, де ми презентуємо нові твори, кавери на нові сучасні хіти, презентуємо нашу власну музику та додаємо багато позитиву глядачам завдяки нашим новим інтерактивам з публікою,

– розповів Олександр Божик.

"Цього року будуть знову запрошенні солісти. Серед них – унікальна дівчинка, яка навчається у другому класі моєї рідної школи Крушельницької. З нею у мене є цікава історія, я її почув випадково у коридорах школи, коли недавно прогулювався там, відразу вирішив запросити її на концерт. Її гра вражає. Також давно мріяв виступити з ТанцТеатром "Життя". Я радий, що ми створили декілька абсолютно нових постановок у супроводі рок-оркестру.

Живий концерт Олександра Божика: дивіться відео онлайн

Також вперше на сцені буде новий Юлін білий рояль і наш Bozhyk Duo зазвучить по-новому. Ми виконаємо порцію нових каверів, які ми навіть ще не презентували на нашому ютуб-каналі. Подаруємо людям максимальну порцію емоцій. Кажуть, як Новий рік розпочнеш, так його і продовжиш, а людям зараз треба побільше позитиву та драйву", – додав він.

Також скрипаль розповів, що 10 років тому розпочався проєкт Bozhyk Orchestra Show і концерт буде підсумком його діяльності.

"Коли наступного разу будуть такі концерти – невідомо, тому запрошуємо усіх побачити цей ексклюзив", – наголосив Олександр Божик.



Олександр Божик дасть новорічні концерти у Львові / Фото пресслужби

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