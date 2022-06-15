Настрій був не святковий, – Маша Єфросиніна розповіла, яким був її день народження

Телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала 43-річчя. Вона пригадала, як провела цей день без святкового настрою.

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зустріла 43-річчя за кордоном. Вона розповіла, як святкувала день народження.

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Як Маша Єфросиніна зустріла 43-річчя

Ведуча поділилась, що провела цей день з близькими – дітьми та мамою. Вона отримувала чимало повідомлень з привітаннями.

До мене приїхала моя мама, і ми були разом цілий день. Я приймала дзвінки, смс і пообіцяла собі цього дня, що я буду тепер його святкувати, тому що я не святкувала дні народження абсолютно. Чоловік навіть домовився з моєю донькою, і вони замовили мені квіти. Тому мені принесли квіти від Тимура. Сашко мені квіти приніс. Свої кишенькові гроші витратив на них,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Зірка додала, що у неї піднявся настрій лише тоді, коли шанувальники допомогли їй зібрати кошти для благодійної програми.

"Ввечері ми пішли до ресторану. Настрій, звичайно, був не святковий. Але він став святковим опісля, тому що у свій день народження я оголосила збір на величезну нашу програму "Незламна мама", і за добу вона зібрала півтора мільйона. Тож я ніколи не думала, що буду так радіти тому, що в день народження я збираю гроші на допомогу", – поділилась Єфросиніна.

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