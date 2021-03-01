Потап розповів, як мама Насті Каменських переживає втрату чоловіка

Джерело:ЖВЛ
25 січня співачка Настя Каменських оголосила про смерть батька Олексія Жмура. Артистка, як і її мама Лідія, важко переживає втрату рідної людини. Чоловік зірки Потап зізнався, що допомагає жінкам впоратися з трагедією.
Після смерті 82-річного батька Олексія Жмура Настя Каменських випустила ліричну пісню "Почуття", на прем'єру якої так чекав її татко. У зворушливому кліпі знялась і мама артистки Лідія Петрівна, однак чоловік так і не побачив чуттєве відео з дружиною. Зйомки відбулися за життя батька зірки, а після прем'єри вона ненадовго відмовилась від публічних виходів і проводила багато часу з ненькою. Якщо сама Настя Каменських рятувалась творчістю, то пережити трагедію тещі допомагав Потап.
До теми Потап поділився, як підтримував Настю Каменських після смерті батька
Репер зізнався, що вони з дружиною підтримували Лідію Петрівну. За келихом вина вони проводили сімейні вечори та виконували улюблені пісні Олексія Жмура. Продюсер запевнив, що тесть був позитивною, щирою і світлою людиною, тому вони згадують його лише веселим.
Продюсер поділився, що втрата об'єднала всю родину. Якщо одразу після смерті чоловіка мама Насті Каменських знаходила відраду в доньці та зятеві, то тепер її підтримують всі близькі. Великою компанією вони вирушили на відпочинок в Єгипет.
Моє завдання було вивести дівчат з цього штопору емоційного. Ми переживаємо це, ми як родина об'єдналися завдяки цьому. Мама Насті разом з моєю мамою, разом з нашими родичами поїхала до Єгипту. Щоб вони відволіклися, змінили обстановку,
– наголосив Потап.
Нагадаємо, за день після смерті батька Настя Каменських поділилась милим фото з мамою, яке розчулило мережу. Зірка позувала в обіймах мами у своєму розкішному заміському маєтку. З чуттєвого кадру видно, що співачка довго не стримувала сліз після втрати. У наступних дописах вона закликала цінувати рідних.