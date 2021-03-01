Потап розповів, як мама Насті Каменських переживає втрату чоловіка

25 січня співачка Настя Каменських оголосила про смерть батька Олексія Жмура. Артистка, як і її мама Лідія, важко переживає втрату рідної людини. Чоловік зірки Потап зізнався, що допомагає жінкам впоратися з трагедією.

Після смерті 82-річного батька Олексія Жмура Настя Каменських випустила ліричну пісню "Почуття", на прем'єру якої так чекав її татко. У зворушливому кліпі знялась і мама артистки Лідія Петрівна, однак чоловік так і не побачив чуттєве відео з дружиною. Зйомки відбулися за життя батька зірки, а після прем'єри вона ненадовго відмовилась від публічних виходів і проводила багато часу з ненькою. Якщо сама Настя Каменських рятувалась творчістю, то пережити трагедію тещі допомагав Потап.

До теми Потап поділився, як підтримував Настю Каменських після смерті батька

Як мама Насті Каменських переживає втрату чоловіка

Репер зізнався, що вони з дружиною підтримували Лідію Петрівну. За келихом вина вони проводили сімейні вечори та виконували улюблені пісні Олексія Жмура. Продюсер запевнив, що тесть був позитивною, щирою і світлою людиною, тому вони згадують його лише веселим.

Продюсер поділився, що втрата об'єднала всю родину. Якщо одразу після смерті чоловіка мама Насті Каменських знаходила відраду в доньці та зятеві, то тепер її підтримують всі близькі. Великою компанією вони вирушили на відпочинок в Єгипет.

Моє завдання було вивести дівчат з цього штопору емоційного. Ми переживаємо це, ми як родина об'єдналися завдяки цьому. Мама Насті разом з моєю мамою, разом з нашими родичами поїхала до Єгипту. Щоб вони відволіклися, змінили обстановку,

– наголосив Потап.

Нагадаємо, за день після смерті батька Настя Каменських поділилась милим фото з мамою, яке розчулило мережу. Зірка позувала в обіймах мами у своєму розкішному заміському маєтку. З чуттєвого кадру видно, що співачка довго не стримувала сліз після втрати. У наступних дописах вона закликала цінувати рідних.