Про Настю Каменських чув кожен українець і не тільки. Її музична кар’єра почалася в 2004 році і досі співачка має шалену популярність. Минулого місяця артистка втратила голос, але, на щастя, він вже повернувся.

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24 Канал вирішив пригадати, чим співачка подобається шанувальникам, що відомо про її особисте життя та як вона змінилася за останні роки.

Як Настя Каменських стала популярною

Цікаво, що Настя з самого дитинства мріяла стати співачкою. З ранніх років її оточували музика і спів, оскільки її батьки також мали причетні до цієї сфери.

Зокрема, її мама Лідія була співачкою Національного академічного народного хору імені Верьовки, а батько Олексій – концертним директором колективу.

Один з перших кроків у музичній кар’єрі були участі в різних фестивалях. Зокрема, у 2004 році 17-річна Настя виграла гран-прі фестивалю Чорноморські ігри, що значно вплинуло на її життя.

У соцмережах напередодні день народження зірка навіть розповіла важливу історію. "На цьому фото я з таким знаковим для мене гран-прі фестивалю. Я декілька разів приїжджала на конкурс, але щоразу поверталася додому без перемоги. Та це не зупинило мене, бо я дуже вірила у свою мрію", – зізналася Настя.



Настя Каменських зі статуеткою / Фото з її інстаграму

Вже у 2005 році співачка здобула нагороду UBN Awards Відкриття року в Лондоні.

А наступного року своє існування розпочав дует Потап і Настя Каменських. Саме це і принесло співачці величезну популярність. Дует “жив” 11 років, разом вони випустили безліч хітів, кліпів та концертів.

Сольна кар’єра та одруження з Потапом

У 2017 році після того, як дует Потап та Настя заявили про "паузу", обидвоє виконавців розпочали сольні проекти. Співачка Настя Каменських почала випускати власні пісні та навіть змінила сценічне ім'я – відтоді вона NK.

Багато років Настя Каменських приховувала особисте життя та заперечувала всі чутки. І хоч її давно підозрювали в романтичних стосунках з Потапом, про це стало відомо лише в день їхнього весілля.

23 травня 2019 року вони таємно одружилися. В особливий день закохані адресували один одному нові композиції, якими розчулили публіку.

Спорт у житті співачки

Співачка завжди могла похвалитися пишними формами, які привертали чоловічу увагу. Згодом настав період, коли Настя Каменських почала приводити свою фігуру в кращий вигляд і постійно займалася спортом.

Варто віддати їй належне – Каменських домоглася бажаних результатів. Фігура співачки просто зачаровувала. У 2020 році вона зізнавалася, що понад три років Каменських живе "спортивним" життям. За допомогою дієт і занять спортом співачці вдалося скинути майже 20 кілограмів.

Але з початком війни Каменських зізналася, що дещо набрала вагу. Та вона взяла все в свої руки і вже повернулась до спорту, зокрема почала бігати зранку.

Чутки про розлучення з Потапом

Останні місяці через те, що репер, хоч і приховано, перебуває за кордоном, в мережі обговорюють розлучення зіркової пари.

Загалом плітки про їхнє розлучення ходять ще з минулого року. Вперше на них лаконічно відреагував Потап. Новини про розрив він назвав фейком.

Згодом на чутки відповіла й Настя Каменських. Спершу вона запевнила, що у неї все добре й розлучатись не планує. Та згодом різко відповіла на запитання, де Потап: "Сьогодні NK. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому, спитай його".

Крім того, у день народження Насті її зворушливо привітав чоловік зі святом, тож очевидно що у пари все добре.