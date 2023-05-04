О Насте Каменских слышал каждый украинец и не только. Ее музыкальная карьера началась в 2004 году и до сих пор певица пользуется безумной популярностью. В прошлом месяце артистка потеряла голос, но, к счастью, он уже вернулся.

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24 Канал решил вспомнить, чем певица нравится поклонникам, что известно о ее личной жизни и как она изменилась за последние годы.

Как Настя Каменских стала популярной

Любопытно, что Настя с самого детства мечтала стать певицей. С ранних лет ее окружали музыка и пение, поскольку ее родители также были причастны к этой сфере.

В частности, ее мама Лидия была певицей Национального академического народного хора имени Веревки, а отец Алексей – концертным директором коллектива.

Один из первых шагов в музыкальной карьере были участия в разных фестивалях. В частности, в 2004 году 17-летняя Настя выиграла гран-при фестиваля Черноморские игры, что повлияло на ее жизнь.

В соцсетях в канун дня рождения звезда даже рассказала важную историю. "На этом фото я с таким знаковым для меня гран-при фестиваля. Я несколько раз приезжала на конкурс, но каждый раз возвращалась домой без победы. Но это не остановило меня, потому что я очень верила в свою мечту", – призналась Настя.



Настя Каменских со статуэткой / Фото с ее инстаграммы

Уже в 2005 году певица завоевала награду UBN Awards Открытие года в Лондоне.

В следующем году свое существование начал дуэт Потап и Настя Каменских. Именно это и принесло певице огромную популярность. Дуэт жил 11 лет, вместе они выпустили множество хитов, клипов и концертов.

Сольная карьера и женитьба на Потапе

В 2017 году после того, как дуэт Потап и Настя заявили о "паузе", оба исполнителя начали сольные проекты. Певица Настя Каменских начала выпускать свои песни и даже сменила сценическое имя – с тех пор она NK.

Много лет Настя Каменских скрывала личную жизнь и отрицала все слухи. И хотя ее давно подозревали в романтических отношениях с Потапом, об этом стало известно только в день их свадьбы.

23 мая 2019 года они тайно поженились. В особый день влюбленные адресовали друг другу новые композиции, которыми растрогали публику.

Спорт в жизни певицы

Певица всегда могла похвастаться пышными формами, привлекающими мужское внимание. Впоследствии пришел период, когда Настя Каменских начала приводить свою фигуру в лучший вид и постоянно занималась спортом.

Следует отдать ей должное – Каменских добилась желаемых результатов. Фигура певицы просто завораживала. В 2020 году она признавалась, что более трех лет Каменских живет "спортивной" жизнью. С помощью диет и занятий спортом певице удалось сбросить около 20 килограммов.

Но с началом войны Каменских призналась, что несколько набрала вес. Да она взяла все в свои руки и уже вернулась в спорт, в частности, начала бегать утром.

Слухи о разводе с Потапом

Последние месяцы из-за того, что рэппер, хоть и скрыто, находится за границей, в сети обсуждают развод звездной пары.

В целом, сплетни об их разводе ходят еще с прошлого года. Впервые на них лаконично отреагировал Потап. Новости о разрыве он назвал фейком.

Впоследствии на слухи ответила и Настя Каменских. Сначала она заверила, что у нее все хорошо и разводиться не планирует. Но потом резко ответила на вопрос, где Потап: "Сегодня NK. Нужно Потап? Позвони ему, напиши ему, спроси его".

Кроме того, в день рождения Насти ее трогательно поздравил мужчина с праздником, поэтому очевидно, что у пары все хорошо.