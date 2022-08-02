Після спільного відео: у мережі обговорюють схожість принца Вільяма і принцеси Шарлотти
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Принц Вільям записав спільне відео з донькою, принцесою Шарлоттою. Та в мережі після ролику почали активно обговорювати, як донька схожа на зіркового батька.
Днями відбувся фінальний матч Чемпіонату з футболу серед жінок. Національна збірна Англії Lionesses грала проти збірної Німеччини й виграла з рахунком 2:1. Але напередодні принц Вільям та принцеса Шарлотта записали спільне відео, щоб підтримати команду.
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У мережі обговорюють схожість принца Вільяма і Шарлотти
Після публікації відео у коментарях користувачі засипають королівську родину компліментами та обговорюють, наскільки таки схожі батько з донькою. Дехто вважає, що принц Вільям і принцеса Шарлотта виглядають як близнюки. Інші ж порівнюють дівчинку з іншими королевичами – принцесою Діаною та королевою Єлизаветою II.
- "Шарлотта така красуня";
- "Вона така красива й неймовірна. Яка чудова сім'я";
- "Близнюки";
- "Вона дуже схожа на свого батька";
- "Татова донька";
- "Мило. Шарлотта нагадує свого тата і принцесу Діану";
- "Вона так схожа на свою бабусю Єлизавету";
- "Шарлотта дуже схожа на свою маму";
- "Завжди помітно, як принц Вільям пишається своїми дітьми";
- "Шарлотта така красива й мила, просто як її тато та мама".
Спільне відео принца Вільяма і Шарлотти:
Користувачі мережі навіть зробили фотоколаж, порівнявши дитяче фото принца Вільяма зі світлиною Шарлотти.
Принц Вільям і принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму thecambridgethree