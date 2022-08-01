Герцогиня приєдналася до фонду 1851 Trust та команди Great Britain SailG. Вона відвідала Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту у Плімуті.

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Стильний образ Кейт Міддлтон

Герцогиня приїхала на зустріч зі спортсменами у кашеміровому темно-синьому джемпері з білими морськими смужками від Erdem. Такий верх поєднала з білими короткими шортами від Holland Cooper. Замість звичного взуття та підборах Кейт цього разу була в кросівках Superga.

Довге розкішне волосся Міддлтон вклала у легкі локони та розпустила. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Вуха герцогині прикрашали лаконічні золоті сережки.

Згодом Кейт Міддлтон переодягнулася в гідрокостюм та шолом, і приєдналася до запливу разом із командою.

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На початку липня герцоги Кембриджські прибули до Віндзора, на Фламандську ферму. Вони взяли участь в Королівському благодійному кубку з поло у клубі Guards Polo Club. Там вони обійнялися та поцілувалися. Такі демонстрування почуттів – рідкість для королівської родини та герцогів Кембриджських зокрема. Тож кадри ніжностей Вільяма та Кетрін швидко розлетілись мережею.