Днями у твітері з'явилось нове фото Арчі Маунтбаттен-Віндзора. Це кадр із документального фільму про ментальне здоров'я "Я, якого ви не бачите", творцями якого стали принц Гаррі та Опра Вінфрі.
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Схожість Арчі та Меган Маркл
Епізод, в якому показали 2-річного Арчі, став вірусним у мережі. Своєю чергою, одна з прихильниць королівської сім'ї відшукала архівне фото Меган Маркл. У мережі порівняли фото маленького Арчі та 6-місячної Меган, яка сиділа на руках у зведеної сестри Саманти.
Зі знімків помітно, як сильно схожі син з мамою. В Арчі, так само як і в Меган, пухкі щоки, кучеряве волосся і темні очі. Сина принца Гаррі назвали мінікопією герцогині.
Реакція мережі
В інтернеті бурхливо обговорюють разючу схожість Арчі та його зіркової мами Меган Маркл. Однак зазначають, що від батька принца Гаррі малюк перейняв його руде волосся.
- "Мені здається, що зараз він стає більше схожий на Меган, ніж на Гаррі. Цікаво подивитися, що в підсумку вийде";
- "Арчі й Меган дуже схожі, у них однакові темні очі й посмішки";
- "Так, просто копія Меган. Симпатичний";
- "Завжди казала, що Арчі схожий на свою маму, це було помітно ще з перших кадрів. Він міні-Меган";
- "Дуже схожий на маму";
- "Він такий милий";
- "Точно зрозуміло одне – це щаслива дитина".