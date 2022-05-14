Мільйони українців вірять, що Kalush Orchestra здобудуть перемогу на Євробаченні-2022 у Турині. Поки гурт готується до вирішального виступу, Тимур Мірошниченко назвав найсильніших конкурсантів цього року.

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Конкуренти Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

На думку Тимура, в України на Євробаченні є сильні суперники, хоча вони й показали, що друзі для нашої держави. У фіналі конкуренцію українцям складуть Велика Британія, Іспанія, Італія, Швеція та Польща.

Хочеться, звичайно, щоб Україна була на верхівці. Щоб це була перша перемога перед тією основною, на яку ми всі чекаємо. Але у Великобританії найкрутіший виступ, який може боротися з нами за перше місце,

– поділився Мірошниченко.

Фінал Євробачення-2022 розпочнеться у суботу, 14 травня, о 22:00 за київським часом. 25 фіналістів виступлять на головній сцені Європи, після чого глядачі та національне журі визначать переможця. Де переглянути трансляцію в Україні – дізнавайтеся тут.

Важливо! Вже відомі 3 можливі сценарії проведення Євробачення у 2023 році, якщо виграє Україна. Більше про це дізнавайтеся за посиланням.