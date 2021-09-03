Нас штормить, – Оля Полякова зізналась про кризу в стосунках з чоловіком

Популярна українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з чоловіком Вадимом. Зірка зізналась, що в їхньому подружжі розпочалась криза.

Відома українська співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросиніна створили спільний проєкт. Разом вони обговорили проблеми у довгому шлюбі. Оля Полякова зізналась, що після 15 років шлюбу вона відчула, що переживає кризу у стосунках з чоловіком Вадимом.

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Оля Полякова про стосунки з чоловіком

Виконавиця розповіла, що раніше розмовляла з Вадимом дуже часто. Вони були не тільки парою, але й найкращими друзями. Через це протягом 15 років подружжя не перебувало у кризі. Однак все змінилося.

Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі запитання: і все, це кінець?

– зізналась артистка.

"Зрозуміло, що жінка не зайнята йде і знаходить собі коханця, розваги, ще щось. А жінка зайнята десь сублімує", – додала Оля Полякова.

Знаменитість поділилась, що раніше їхні стосунки були переповнені емоціями та пристрастю: "Пам'ятаю, тікала з машини в ліс, а він за мною. Дряпали одне одному обличчя. Сьогодні цього немає. З одного боку я цього вже й не хочу, але це, напевно, і підігріває всю пристрасть".

Так, закінчується пристрасть, регулярний секс, романтизм. Але ти живеш із людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружите. Якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси,

– вважає Оля Полякова.

Цікаво, що ще в березні виконавиця розповідала, що їй дуже пощастило з чоловіком. Тоді вона зізналась, що Вадим – її перемога та успіх.



Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму Олі Полякової

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