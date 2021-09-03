Відома українська ведуча та дружина мандрівника Дмитра Комарова опублікувала на особистій сторінці архівне фото. Вона вирішила поділитися з прихильниками одним зі спогадів.
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Олександра Кучеренко пригадала знайомство з Комаровим
Дружина Дмитра Комарова показала фото, зроблене 2 вересня 2016 року. Тоді відбувся фінал Національного конкурсу краси "Міс Україна-2016". Корону головної красуні отримала Олександра Кучеренко.
Дмитро Комаров був одним із суддів конкурсу. Він поставив дівчині найвищі бали. Саме після "Міс України-2016" зав'язалися стосунки між парою.
Олександра Кучеренко позувала на світлині в атласній помаранчевій сукні, з сережками-підвісками та заповітною короною. Дмитро Комаров ніжно обійняв переможницю конкурсу за талію.
У цей день рівно 5 років тому. Подвійне щастя звалилося на голову,
– підписала фото Олександра Кучеренко.
Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
Як закрутився роман Кучеренко та Комарова
- Раніше мандрівник і телеведучий розповідав, що вперше зустрівся з Олександрою ще напередодні конкурсу "Міс Україна-2016". Однак вони не мали жодних стосунків.
- Вже після завершення конкурсу Дмитро намагався попросити в дівчини номер телефону. Але тоді вона категорично відмовляла.
- Тому невдовзі Комаров написав їй у фейсбуці щодо благодійної ідеї. Вони спершу листувалися, а згодом чоловік запросив Кучеренко до офісу: "Ми просиділи близько 4 годин і от тоді зародились перші почуття, а ми почали все більше спілкуватись".
- У 2019 році Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров таємно одружилися. Але згодом перестали приховувати свої стосунки.