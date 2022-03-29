"І нас не зламає війна": Макс Барських заспівав для переселенців у Львові

Музикант Макс Барських приїхав до Львова, де виступив для переселенців. Він заспівав нову пісню "Буде весна", яку написав через війну.

Український співак Макс Барських після початку повномасштабної війни активно висвітлює свою позицію та "воює" в тилу. Днями він приїхав до Львова.

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Макс Барських виступив для біженців

У Львові мало не найбільша кількість переселенців, які залишили свої домівки та міста, щоб залишитись живими. В один з волонтерських центрів і прибув Макс Барських.

Артист роздав дітям солодощі, поспілкувався з людьми та виконав для них пісню "Буде весна". Макс Барських написав її на початку березня.

Я дуже співчуваю кожному українцю в ці тяжкі часи. Я дуже пишаюсь кожним з вас! Ми одна велика родина, яка не залишає один одного. Разом ми відбудуємо нашу нову Україну. Країну любові, єдності й щастя! Моє серце зараз з кожним з вас. Я вас люблю!

– написав Макс Барських.

Макс Барських зустрівся з переселенцями:

Хто ще відвідував переселенцями у Львові

Маша Єфросиніна спілкувалась з жінками, які виїхали до Львова. Ведуча зізналась, що кожна жінка вразила її оптимізмом та впевненістю у нашій перемозі.

Натомість співачка Ірина Федишин та піаніст Євген Хмара заспівали для людей. Артистка зізналась, що ще не бачила стільки сліз під час свого виступу.

Текст пісні "Буде весна"

Місто в огні,

Серце болить,

Втомлює бій

І ворог не спить

Кулі летять поки падає сніг

І ворог лежить, мовчить

Ночі без сну, нам не холодно

Чекає сім'я на околицях,

Разом ми всі переможемо,

Це наша рідна земля

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця