26 березня російський ворог завдав авіаудари по Льову. Українська співачка Христина Соловій, що живе там, показала, як ховалась від ракет.
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Христина Соловій зробила фото під час вибухів
Виконавиця опублікувала фото, на якому лежить на підлозі. Вона скрутилась на подушці в очікуванні відбою.
Я збиралась записати вокал, а у Львові почались вибухи,
– підписала фото Соловій.
Христина Соловій під час обстрілів / Фото з інстаграму Христини Соловій
Обстріли Львова: коротко
- 26 березня по Львову завдали 2 авіаудари. Російські окупанти влучили у сфери критичної інфраструктури.
- 5 потерпілих звернулися по допомогу, а жертв немає. Водночас рятувальники цілу ніч гасили пожежі.
- Внаслідок атак пошкоджень зазнали школи, дитячі садочки та житловий фонд. Сотні вікон повилітали з шибок.