26 березня російський ворог завдав авіаудари по Льову. Українська співачка Христина Соловій, що живе там, показала, як ховалась від ракет.

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Христина Соловій зробила фото під час вибухів

Виконавиця опублікувала фото, на якому лежить на підлозі. Вона скрутилась на подушці в очікуванні відбою.

Зауважимо, якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, – негайно прямуйте в укриття. Якщо ж ви не встигаєте добігти до сховища, можна скористатися правилом двох стін чи зайти у кімнату без вікон.

Я збиралась записати вокал, а у Львові почались вибухи,

– підписала фото Соловій.



Христина Соловій під час обстрілів / Фото з інстаграму Христини Соловій

Обстріли Львова: коротко