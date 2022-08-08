Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra після тріумфу на міжнародному конкурсі беруть участь у фестивалях за кордоном та гастролюють світом. Вони планували виступити на фестивалі в Чорногорії 26 – 28 серпня.
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Kalush Orchestra вимагають скасувати виступ росіянок
Фани українського гурту побачили на афіші фестивалю не тільки їх, але й російських діджейок Ніну Кравіц та Анфісу Летяго. До того ж виступ Кравіц та Kalush Orchestra планувався в один день.
Лідер колективу в інстаграм-сторіз вимагає скасувати участь росіянки у фестивалі, адже культурний бойкот – також частина війни проти російського загарбника.
Мали виступати через місяць на одному фестивалі, і тут раптом поставили на нього якусь російську співачку – і це повна шляпа. Ми вже написали організатору, щоб її забрали звідти. А якщо не вийде, то ми, звичайно, там не будемо виступати,
– сказав Олег Псюк.
Kalush Orchestra на афіші фестивалю / Фото з інстаграму фестивалю
Зауважимо, Ніна Кравіц відкрито не виступила проти вторгнення, лиш заявляла, що молиться за мир та сипала абстрактними фразами. Через таку нечітку позицію лейбл Clone Records розірвав з нею контракт, а також її прибрали з багатьох програм фестивалів.