Наречений Анни Трінчер повідомив вартість обручки Cartier, яку вручив дівчині
Джерело:інстаграм Олексадра Волошина
Скандальний блогер Олександр Волошин наприкінці жовтня освідчився у коханні співачці Анні Трінчер та вручив їй обручку від бренду Cartier. Днями хлопець повідомив, що вона коштувала 2500 доларів.
22 жовтня українська співачка й блогерка Анна Трінчер заручилась зі скандальною зіркою тіктоку Олександром Волошином. Йому однозначно вдалося здивувати кохану.
Читайте також Рожеве міні, американські гірки та карнавал: як Періс Гілтон святкувала другий день весілля
Скільки коштує обручка Трінчер
Коробочку з обручкою Волошину спустили згори. Олександр вручив Анні обручку з діамантом від елітного бренду Cartier.
Олександр Волошин вручив Трінчер каблучку від Cartier / Фото з інстаграму Анни Трінчер
В інстаграм-сторіз хлопець поділився, що кільце обійшлося йому у 2500 доларів (понад 66 тисяч гривень). До того ж він заплатив окремо за доставку – ще 500 доларів (приблизно 13 тисяч гривень).
Волошин про ціну обручки / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про заручини Анни Трінчер
- Освідчення в коханні відбулося 22 жовтня, але про радісну подію артистка повідомила лише нещодавно.
- Олександр Волошин влаштував Анні справжній сюрприз, до якого готувався 3 тижні. Він запросив на подію байкерів, які оточили пару, подарував дівчині величезний букет троянд та найняв відеографа, щоб зняти мініфільм.
- Наразі пара не планує дітей, але хоче зіграти весілля влітку 2022 року. Це свято вони хочуть зробити у незвичному стилі.
- Чутки про заручини швидше дійшли до мами та бабусі Анни Трінчер, ніж до самої зірки. Вони не підтримали дівчину, а засудили її та образилися.