Наречений Аліни Гросу, якого хвалив Зібров, чкурнув до Москви: він засвітився з фанатами війни

Українська співачка Аліна Гросу збиралася заміж за російського актора Романа Полянського. Однак, схоже, весілля не буде. Той спочатку відсиджувався в Чернівцях, а тепер повернувся в Москву й засвітився з режисером, який підтримує війну.

Поки Аліна Гросу оговтується від операції, її коханий Роман Полянський ходить на кінопокази в Москві. Він тишком-нишком чкурнув у Росію й прийшов на прем'єру фільму "Петрополіс". Про це інформує 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Наречений Аліни Гросу Полянський втік у Москву

38-річний Роман Полянський з'явився на червоному хіднику в кінотеатрі "Жовтень" у Москві. Компанію на прем'єрі науково-фантастичного трилера "Петрополіс" йому склала не кохана Аліна Гросу, а донька Марфа. Схоже, у Росії актора прийняли як свого, адже за всі вісім місяців він так і не висловився про війну.

Варто наголосити, що своєю присутністю Полянський уважив режисера Валерія Фокіна, який "повністю підтримує рішення керівництва РФ розпочати спецоперацію в Україні".

"Думки можна мати які завгодно, але є одна: є країна, яку ми любимо і в якій ми живемо. Тому все потрібно робити в ім'я того, щоб їй було краще", – казав Фокін у коментарі пропагандистським росЗМІ.