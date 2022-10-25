Через кілька днів після хірургічного втручання 27-річна виконавиця повернулася додому. Однак вдома вона сама, без коханого.
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Як Аліна Гросу почувається після операції
Артистка не показала, як виглядає зараз, лише розповіла, що вже вдома. Аліна варила компот, зняла на камеру каструлю з рідиною та фруктами. На відео вона сказала, що сама варить собі компот, оскільки немає кому про неї подбати.
Я вже вдома, почуваюся трохи краще, вже стою на ногах. Все ще трохи болить. І нема кому мені компот зварити, варю сама зараз,
– сказала Гросу.
Аліна Гросу вдома / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Ймовірно, коханий артистки – російський актор Роман Полянський зараз не з нею. В інстаграмі Гросу вже давно не публікувала спільних фото та не з'являлася з обранцем на публіці. Раніше Романа критикували за замовчування війни. Наразі невідомо, чи закохані досі разом. Аліна рідко коментує особисте життя і зараз не говорить про Полянського. Але після того, як вона повідомила про операцію, розповіла, що в її житті був складний період. Подробиць артистка не повідомила.
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