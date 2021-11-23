Наречена Романа Сасанчина зізналась, що відчуває страх перед пологами

Дівчина Романа Сасанчина Іванна, яка очікує на появу дівчинки від свого 19-річного коханого, вже за місяць вперше стане мамою. Зараз вона хвилюється, чи впорається з пологами і чи не буде боляче її донечці.

У своєму інстаграм-блозі, який розвиває дівчина, Іванна поділилась парою рідкісних світлин з коханим. Вона одягнена у спідню білизну та білу сорочку Романа, а він поряд з нею обіймає її за округлий живіт.

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Роман Сасанчин з дівчиною / Фото з інстаграму Іванни

Іванна поділилась, що чим ближчою стає дата пологів, тим більше вона відчуває страх.

"Хоча раніше я не думала, що буду боятись. Хвилююсь, а як це має бути? Чи я справлюсь? Чи сильно боляче буде? А найбільше боюсь, чи справиться донечка. Боюсь, щоб їй не нашкодити, щоб їй не було боляче. Я ж то справлюсь, впевнена, а вона ж така крихітка. Це все мій страх, хоча мені всередині щось підказує, що все буде добре, що ми справимось!" – зізналась дівчина.



Молода пара чекає на донечку / Фото з інстаграму Іванни

Співак Роман Сасанчин своєю чергою поділився в мережі, що вже не може дочекатись, коли зустріне маля.

"Ще зовсім трішечки і у нас буде малесеньке чудо, яке не буде давати спати, але подарує безмежне тепло та любов, яке ніколи не купиш ні за які гроші", – написав хлопець.



Роман Сасанчин з Іванною / Фото з інстаграму Романа

Що відомо про особисте життя Романа та Іванни