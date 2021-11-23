Наречена Романа Сасанчина зізналась, що відчуває страх перед пологами
Джерело:інстаграм Іванни
Дівчина Романа Сасанчина Іванна, яка очікує на появу дівчинки від свого 19-річного коханого, вже за місяць вперше стане мамою. Зараз вона хвилюється, чи впорається з пологами і чи не буде боляче її донечці.
У своєму інстаграм-блозі, який розвиває дівчина, Іванна поділилась парою рідкісних світлин з коханим. Вона одягнена у спідню білизну та білу сорочку Романа, а він поряд з нею обіймає її за округлий живіт.
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Роман Сасанчин з дівчиною / Фото з інстаграму Іванни
Іванна поділилась, що чим ближчою стає дата пологів, тим більше вона відчуває страх.
"Хоча раніше я не думала, що буду боятись. Хвилююсь, а як це має бути? Чи я справлюсь? Чи сильно боляче буде? А найбільше боюсь, чи справиться донечка. Боюсь, щоб їй не нашкодити, щоб їй не було боляче. Я ж то справлюсь, впевнена, а вона ж така крихітка. Це все мій страх, хоча мені всередині щось підказує, що все буде добре, що ми справимось!" – зізналась дівчина.
Молода пара чекає на донечку / Фото з інстаграму Іванни
Співак Роман Сасанчин своєю чергою поділився в мережі, що вже не може дочекатись, коли зустріне маля.
"Ще зовсім трішечки і у нас буде малесеньке чудо, яке не буде давати спати, але подарує безмежне тепло та любов, яке ніколи не купиш ні за які гроші", – написав хлопець.
Роман Сасанчин з Іванною / Фото з інстаграму Романа
Що відомо про особисте життя Романа та Іванни
- Іванна розповіла, що до пологів залишилось всього 3 – 4 тижні. Нещодавно вона розповідала в інстаграм-сторіз, що орієнтовна дата пологів – 29 грудня.
- Вагітність у дівчини протікає не надто легко, але кохана Сасанчина старається не втрачати оптимізму. Щодо її ваги, то вона збільшилась на понад 10 кілограмів.
- Зараз молоді закохані живуть на Тернопільщині, поки у Києві тривають ремонти на квартирі, яку Роман виграв на шоу "Голос країни".
- Наразі вони не одружені, однак пів року тому Роман освідчився коханій. Зараз вони носять обручки як знак довіри і кохання.