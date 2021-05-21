Наомі Кемпбелл понад 10 років хотіла стати мамою, – ЗМІ

Цього тижня Наомі Кемпбелл вперше оголосила, що в неї народилась донька. Ця новина стала шоком для шанувальників, але не для друзів зірки. Джерела запевняють, що модель більш як 10 років хотіла стати мамою.

Джерело, близьке до оточення відомої супермоделі Наомі Кемпбелл стверджує, що зірка довгий час готувалась до того, щоб стати матір'ю. Вона навіть поставила кар'єру на паузу за кілька тижнів до народження крихітки.

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Все-таки супермодель не хоче довго часу проводити в декреті, тому найближчими тижнями планує повернутися до роботи.

Вона неймовірно працьовита людина, яка не збирається зупинятися. Вона почне активно працювати протягом найближчих тижнів, але поки насолоджується дорогоцінним часом зі своєю новонародженою дочкою,

– пише видання.

Знаменитість дуже довго хотіла стати мамою, тому все продумала: "Той, хто дивується, що Наомі завела дитину відповідно до свого графіка, не знає Наомі. Хіба вона не переосмислила все, до чого коли-небудь торкалася?".

Також ходять чутки, нібито Наомі Кемпбелл має бойфренда, якого приховує від публіки. Він допомагатиме моделі у вихованні первістка.



Наомі Кемпбелл з донькою / Фото з інстаграму моделі

Наомі Кемпбелл стала мамою: що про це відомо