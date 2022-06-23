Український музикант Олександр Пономарьов рідко ділиться особистим. Та днями він опублікував фото, на якому показав, як виріс його син Сашко.

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Олександр Пономарьов показав сина

Співак опублікував фото на своїй сторінці в інстаграмі. Він похизувався дорослим сином й повідомив, що на світлині показав довгоочікувану зустріч. Можливо, підліток пересиджував війну за кордоном, а тепер приїхав до України. Однак цього музикант не повідомив.

Нарешті зустрілися! Син вимахав! Слава Богу за все,

– підписав фото Олександр Пономарьов.



Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова

Миле сімейне фото зворушило мережу й зібрало безліч вподобань та коментарів:

"Красивий юнак, подорослішав, змужнів. Щасливої долі йому. Батькові радості за сина";

"Ого, як виріс. Пора купувати смокінг на весілля. Такого красеня точно скоро заберуть";

"Який він красивий та дорослий";

"Який гарний хлопець";

"Красунчик";

"Рада бачити вас разом";

"Ви обоє красунчики";

"Який гарний юнак";

"Оце так подорослішав, змінився. Красунчик!";

"Гарні обидва";

"Як подорослішав Сашко, красень. Татова гордість";

"Який гарненький, дай йому Боже здоров'я";

"Як виріс! Здоров'я вам і Сашуні";

"Як швидко час біжить, скоро і внуки порадують дідуся".

Додамо, що син Олександра Пономарьова відсвяткував день народження за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Тоді він також показував фото з Сашком, якому виповнилось 15. "Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим! Многая і благая літа", – писав артист.

Також зауважимо, що Олександр Пономарьов підтримує теплі стосунки з сином. Він розповідав, що проводить багато часу з Сашком і розмовляє з ним на різноманітні теми, окрім дівчат, оскільки це його особисте. Зірковий батько ще займається з сином господарськими справами – садить дерева та доглядає за домашніми улюбленцями.